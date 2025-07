Signori su Dzeko | I giocatori durano di più di quando giocavo io | oggi ci sono vari altri strumenti che ti dicono ogni cosa…

Signori su Dzeko: un commento che rende omaggio alla longevità del grande attaccante bosniaco, tornato in Serie A a 39 anni dopo l’esperienza turca. Mentre i giocatori di oggi sembrano durare meno, strumenti avanzati ci permettono di analizzare ogni dettaglio delle loro carriere. Beppe Signori, con il suo sapere di ex campione, riflette sulle differenze tra un tempo e ora, sottolineando come valore e abitudine siano ancora più importanti oggi.

Signori su Dzeko: le parole dell’ex centravanti di Lazio e Sampdoria sul giocatore ritornato in Serie A dopo l’esperienza turca. Il ritorno di Edin Džeko in Serie A a 39 anni non è passato inosservato. A commentare la scelta del centravanti bosniaco è Beppe Signori, ex attaccante con una carriera ricca di gol tra Lazio, Bologna e Sampdoria, oltre che in maglia azzurra. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Signori ha espresso il suo punto di vista su un ritorno che fa discutere tifosi e addetti ai lavori. Dopo le esperienze italiane, tra cui quella con l’ Inter, Džeko aveva proseguito la sua carriera in Turchia con il Fenerbahçe, dove ha mantenuto ottime medie realizzative. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Signori su Dzeko: «I giocatori durano di più di quando giocavo io: oggi ci sono vari altri strumenti che ti dicono ogni cosa…»

In questa notizia si parla di: signori - dzeko - giocatori - durano

Edin Dzeko torna in Serie A, trovato l’accordo con la Fiorentina. Quanto sarà difficile vederlo con un’altra maglia (sì lo sappiamo, vi abbiamo fatto prendere un colpo) #ASRoma #ForzaRoma #Dzeko Vai su Facebook

Signori su Dzeko: «I giocatori durano di più ora, oggi...»; Signori: Il ritorno di Dzeko a 39 anni? Ci sono differenze coi miei anni. Io a Bologna....

Signori: "Il ritorno di Dzeko a 39 anni? Ci sono differenze coi miei anni. Io a Bologna..." - Beppe Signori, una lunga carriera da prolifico attaccante in Serie A e in nazionale, commenta alla Gazzetta dello Sport il ritorno in Italia, a 39 anni, di Edin Dzeko. msn.com scrive

Biasin: “Non esistono giocatori vecchi; esistono giocatori non all’altezza. Dzeko è un grande colpo” - MSN - Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell’arrivo di Dzeko alla Fiorentina su Tuttomercatoweb: “C’è gente che dice “vergogna basta vecchi” avendo visto Dzeko alla Fiorentina e altri ... Come scrive msn.com