Ancora allarme in zona Pantanella | schiamazzi notturni corse con i motorini e lancio di pietre

preoccupante constatare come questa situazione comprometta la tranquillità quotidiana di chi vive e lavora nella zona. La crescente insicurezza richiede interventi immediati e coordinati tra cittadini, autorità e forze dell'ordine. Solo attraverso una risposta concreta si potrà restituire serenità e sicurezza a tutti i residenti di Pantanella.

L'emergenza sicurezza in zona Pantanella non si arresta. Le segnalazioni sugli episodi di violenza e inciviltà proseguono. "È ormai meta di divertimenti e schiamazzi, decine di giovani si radunano fino a notte inoltrata. Ormai non si dorme più", racconta un residente. Ma è ancora più. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it