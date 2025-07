Brunori Sas annuncia il suo nuovo tour europeo a dicembre

Brunori Sas si prepara a conquistare i palchi europei con il suo nuovo tour "Brunori in Europa", annunciato oggi e prodotto da Vivo Concerti. Dopo un intenso 2025 tra concerti italiani e un atteso live con orchestra all'Arena di Verona, il cantautore calabrese si appresta a portare la sua musica oltreconfine, regalando ai fan internazionali emozioni indimenticabili. Il viaggio musicale sta per partire: non perdete l’occasione di vivere questa straordinaria avventura!

Milano, 9 lug. (askanews) – Dopo mesi densi di appuntamenti dal vivo in Italia (con un tour estivo che sta entrando sempre piĂą nel vivo, e l’Arena di Verona all’orizzonte -il 3 ottobre, Live con Orchestra), Brunori Sas chiuderĂ oltreconfine questo 2025 a tutto live, conquistando nuovi palchi internazionali. Arriva oggi l’annuncio di “Brunori in Europa”, il nuovo tour europeo – prodotto da Vivo Concerti- che per tutto il mese di dicembre vedrĂ Dario Brunori protagonista sui palchi di alcune delle capitali musicali piĂą importanti del continente. Il cantautore si prepara a ritrovare e ad estendere l’abbraccio in musica al popolo brunoriano disseminato in Europa, con una scaletta che attraverserĂ tutte le fasi dei suoi 15 anni di carriera, dagli esordi ai brani dell’ultimo progetto discografico L’albero delle noci (Island Records). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

