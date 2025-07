Alimentazione | Paganini Competere ‘Lucy ci ricorda che non possiamo rinunciare alle proteine

L’alimentazione è un tema che evolve tra scienza e ideologia, e ancora oggi Lucy, la nostra antica antenata, ci invita a riflettere sull’importanza delle proteine animali. Pietro Paganini, durante la presentazione del nuovo volume ‘A […] a Roma, sottolinea come le carni siano fondamentali per una dieta equilibrata e una vita sana. Perché conoscere le radici e i valori della nostra alimentazione è più importante che mai.

Lucy, la nostra paleoantenata "si stupisce che oggi si metta in discussione il valore delle carni", per questo "è il nostro senso critico, ci guida in un viaggio scientifico, oltre l'ideologia. Le proteine animali restano fondamentali per una dieta equilibrata e per vivere in salute". Così Pietro Paganini alla presentazione, a Roma, del volume 'A .