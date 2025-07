Cina | stanzia 150 mln yuan per risposta a disastri naturali

La Cina dimostra ancora una volta la sua attenzione alla prevenzione e al supporto rapido in situazioni di crisi, destinando 150 milioni di yuan per rispondere efficacemente a disastri naturali come alluvioni e tifoni. Questa iniziativa testimonia l'impegno del paese nel tutelare le sue comunità e rafforzare i sistemi di emergenza. Scopriamo insieme come questi fondi si tradurranno in azioni concrete e quali sono le regioni più a rischio.

La Cina ha stanziato 150 milioni di yuan (circa 20,97 milioni di dollari) dal suo fondo centrale per il soccorso in caso di disastri naturali per sostenere gli sforzi di soccorso nelle regioni colpite da alluvioni, tifoni e disastri geologici, ha dichiarato oggi il ministero delle Finanze (MOF). Secondo un comunicato del MOF, i fondi per le emergenze, stanziati dal MOF e dal ministero per la Gestione delle Emergenze, sono stati distribuiti a sei suddivisioni a livello provinciale: Zhejiang, Fujian, Sichuan, Chongqing, regione autonoma dello Xizang e Gansu. Poiche' la Cina e' entrata nella stagione principale delle alluvioni, alcune regioni sono state colpite frequentemente da alluvioni e disastri geologici, e Danas – il quarto tifone di quest'anno – ha colpito diverse regioni costiere sud-orientali e ha causato disastri secondari, ha dichiarato il MOF.

In questa notizia si parla di: disastri - cina - yuan - naturali

