LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Affini sogna il podio partiti i big!

16.49 Undicesima posizione per Ben O'Connor che chiude in 1? 14? da Affini 16.47 Decimo tempo al primo intermedio per Roglic. Lo sloveno ha un ritardo di 22? da Affini 16.46 Partito Joao Almeida. 16.45 Questa la classifica generale del Tour de France prima di questa tappa. Evenepoel può guadagnare la maglia gialla? 1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 16:46:00 2 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates – XRG,, 3 VINGEGAARD Jonas Team Visma Lease a Bike 0:08 4 JORGENSON Matteo Team Visma Lease a Bike 0:19 5 VAUQUELIN Kévin Arkéa – B&B Hotels 0:26 6 MAS Enric Movistar Team 0:48 7 ONLEY Oscar Team Picnic PostNL 0:55 8 ALMEIDA João UAE Team Emirates – XRG,, 9 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 0:58 10 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 1:02

