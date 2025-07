Prove Invalsi 2025 Valditara | Dispersione scolastica in calo superati gli obiettivi UE Le misure funzionano

Le prove Invalsi 2025 segnano un importante traguardo per il sistema scolastico italiano, con la dispersione in calo e gli obiettivi dell’UE ampiamente superati. Le recenti dichiarazioni del Ministro Valditara evidenziano come le misure adottate siano efficaci nel migliorare la qualità dell’istruzione e nell’integrare studenti a rischio. Un risultato che conferma l’impegno di Italia nel garantire un’educazione più equa e inclusiva per tutti.

In questa notizia si parla di: prove - invalsi - valditara - dispersione

Prove Invalsi, al via nelle classi seconde delle superiori, con una novità: c’è anche la prova sulle competenze digitali - A partire da oggi, 12 maggio, si svolgeranno le prove Invalsi per gli studenti del secondo anno delle scuole superiori, completando così il ciclo annuale di valutazione iniziato con le scuole primarie.

Precarietà nella scuola: la lettera al ministro Valditara dopo la morte della docente #scuola #docentiprecari Vai su Facebook

Prove Invalsi 2025, Valditara: Dispersione scolastica in calo, superati gli obiettivi UE. Le misure funzionano; Rapporto Invalsi 2025, la dispersione scolastica crolla ma le fragilità restano: migliora inglese, boom competenze digitali; Test Invalsi: Autoritarismo e merito non prevalgano sulla missione formativa.

Prove Invalsi 2025, uno studente su due finisce le superiori senza un livello base in italiano e matematica - Si registra una nuova battuta d’arresto negli apprendimenti a scuola dopo la ripresa dell’anno scorso che aveva fatto ben sperare. Lo riporta ilsole24ore.com

Prove Invalsi 2025, scuola primaria: risultati stabili in Italiano e Matematica, ma il divario Nord-Sud si conferma già dalla seconda classe - 000 classi tra secondo e quinto anno, con test in Italiano, Matematica e, per la quinta, anche in Inglese. Lo riporta orizzontescuola.it