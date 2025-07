Fiumicino operazione solidarietà | distribuiti 100 quintali di beni di prima necessità

In un gesto di straordinaria solidarietà, Fiumicino si è unita per sostenere chi ha bisogno. Con la distribuzione di 100 quintali e 80 pallet di beni di prima necessità, il progetto ha coinvolto un importante ipermercato locale e diverse associazioni del territorio, trasformando l’aiuto in un vero e proprio abbraccio collettivo. La…

Fiumicino, 9 luglio 2025 – Sono stati distribuiti 100 quintali e 80 pallet di beni di prima necessità, grazie alla collaborazione con un importante ipermercato locale e numerose associazioni del territorio. Gli articoli, tutti nuovi e impacchettati, comprendevano alimenti, lenzuola, piumoni, ferri da stiro, stendini, cancelleria, zaini, teli da mare, giochi, pantofole, calzini, vestiario maschile e femminile, asciugamani, e molto altro. La generosa donazione è stata distribuita a 180 famiglie del territorio, da nord a sud del Comune, nonché a diverse realtà che operano sul campo, come la Caritas Diocesana, la Parrocchia Stella Maris, la Casa Famiglia di Passoscuro, che ospita ad oggi 20 bambini, e l’associazione EDOS di Parco Leonardo, insieme ad altre associazioni locali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

