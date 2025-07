Alimentazione | Bernardi UniBa ‘la carne è parte del modello mediterraneo

L'importanza della carne nel contesto della dieta mediterranea viene riaffermata da Elisabetta Bernardi dell'Università di Bari, che sottolinea come le proteine animali siano essenziali e complete, da consumare quotidianamente. La dieta mediterranea non esclude nulla, ma anzi valorizza un consumo moderato di carne come elemento chiave di un percorso alimentare equilibrato. Scopriamo insieme come integrare al meglio questi principi nella nostra vita quotidiana...

"Le proteine animali sono complete e indispensabili: non ne abbiamo riserve, vanno assunte ogni giorno. La carne è efficiente dal punto di vista nutrizionale. La dieta mediterranea non esclude nulla: include anche un consumo moderato di carne". Sono le parole di Elisabetta Bernardi a Roma, in occasione della presentazione del libro 'A spasso con Lucy'.

