Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2025 ore 16 | 25

Benvenuti a Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio dedicato a voi per rimanere sempre aggiornati sulla viabilità. Oggi, alle ore 16:25 del 9 luglio 2025, la statale Pontina resta chiusa tra Aprilia e via di Vallelata a causa di un incendio, causando code di 5 km in direzione Latina. La circolazione in direzione Roma è stata ripristinata, ma persistono disagi sulla Nettunense. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti e i consigli sulla viabilità.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulla statale Pontina è ancora chiusa per incendio tra Aprilia e via di Vallelata in direzione Latina al momento si sono 5 km di coda a partire da via Strampelli mentre in direzione Roma alla circolazione è stata ripristinata permangono l'Italia all'Europa percussioni anche sulla Nettunense tra Montegiove via Genio Civile In entrambe le direzioni sono invece in graduale ripresa le circolazioni ferroviarie precedentemente sospese per lo stesso incendio sulle linee Napoli via Formia Roma Nettuno i treni hanno subito ritardi fino a 30 minuti prima andiamo a sud della capitale per un nuovo incidente si sono formate code ad Ardea tra Casale la fossa e Tor San Lorenzo In entrambe le direzioni ci sono in A1 Milano Napoli per una precedente incidente che ha coinvolto un'auto ci sono 6 km di coda tra la 24 Roma Teramo e la diramazione Roma Sud in direzione Napoli per la stessa causa si sono formati 3 km di coda in e si transita su una sola corsia perché è diretto verso sud si consiglia di seguire le indicazioni per il raccordo anulare e rientrare in autostrada sulla diramazione Roma Sud segnalato inoltre tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma km 630 un tamponamento Al momento le auto sono in corsia di emergenza e non ci sono ripercussioni sul traffico prestare comunque attenzione andiamo sul Raccordo Anulare della capitale in carreggiata esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino a Tuscolana situazione analoga tra Flaminia Salaria e più avanti tra Nomentana e Casilina in carreggiata interna del quadrante sud della capitale code a tratti sulla Cristoforo Colombo tra Mezzocammino e Acilia e su via dell'aeroporto di Fiumicino tra Portuense via Trincea delle Frasche in entrambi i casi in direzione Ostia da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio la regione Lazio