Tamponamento a catena in via Per Treglio | tre mezzi coinvolti un ferito

Un terribile tamponamento a catena si è verificato questa mattina lungo via Per Treglio, coinvolgendo tre veicoli e causando un ferito. L’incidente, avvenuto nel tratto di rettilineo di contrada Severini, ha messo in allerta le autorità locali. Secondo le prime ricostruzioni, un furgone Fiat avrebbe originato la collisione. Fortunatamente, grazie alla prontezza dei soccorritori, si spera in una pronta ripresa del ferito e in un rapido ripristino della viabilità.

