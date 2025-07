Incidente tra auto e scooter tra via Gianturco e via Brin motociclista in ospedale a Napoli

Un'altra giornata intensa a Napoli, con un incidente tra auto e scooter tra via Gianturco e via Brin che ha coinvolto un motociclista trasportato in ospedale. La dinamica è ancora in fase di accertamento, mentre più tardi un pedone è stato investito nel Rione Vasto e portato al Cardarelli. Restate con noi per aggiornamenti e dettagli su queste vicende che scuotono la città .

La dinamica ancora in fase di accertamento. Sempre in mattinata, investito un pedone nel Rione Vasto e portato all'ospedale Cardarelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ospedale - incidente - auto - scooter

Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale - Un episodio drammatico scuote Tavarnelle di Cortona: uno scontro tra moto e auto sulla Sr71 ha lasciato un 37enne gravemente ferito.

#Alatri – #Incidente auto-moto a Tecchiena, centauro in ospedale | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #moto Vai su Facebook

Incidente auto-moto, ferito un motociclista: è gravissimo in ospedale https://ift.tt/GMx1Rgd https://ift.tt/4AD2vEf Vai su X

Incidente tra auto e scooter tra via Gianturco e via Brin, motociclista in ospedale a Napoli; Scontro tra auto e scooter in via Veneto, due in ospedale; Moglia, scontro tra auto e moto, ferito 16enne trasportato all’ospedale di Mantova.

Scontro tra un’auto e uno scooter, due feriti in ospedale: uno gravissimo - Si è trattato di un impatto violentissimo, avvenuto alle 2 all’altezza della farmacia che fa angolo con piazza Giulio Cesare. Da grandangoloagrigento.it

Schianto nella notte in via Roma a Palermo, grave incidente: due feriti in ospedale - A Capaci nel pomeriggio dell'8 luglio un anziano di circa 80 anni è stato investito da uno scooter lungo ... Riporta msn.com