Osterie italiane | il viaggio di Borgnis e Valbuzzi su Food Network

Osterie italiane: il viaggio di Borgnis e Valbuzzi su Food Network. Le trasmissioni televisive dedicate alle tradizioni culinarie italiane continuano ad affascinare il pubblico, portando alla scoperta di ricette autentiche e storie locali. Tra queste, la seconda stagione di Le Locande del Cuore si distingue per l’approccio coinvolgente e per il viaggio tra i borghi più caratteristici del Paese. La programmazione, in onda sul canale 33 del digitale terrestre, propone sei puntate ricche di cultura gastronomica e autentica passione italiana, un vero patrimonio da scoprire e condividere.

Su FOOD NETWORK “Le Locande del cuore”, un viaggio alla scoperta dei sapori dell’Italia autentica con MASSIMO BORGNIS e ROBERTO VALBUZZI; Locande del Cuore seconda edizione, conduttori, tappe, ospiti.

