Caos logo e incognita organigramma Livorno in ritiro tra le polemiche Il club | Serve più fiducia

La nuova stagione del Livorno è iniziata tra incertezze e polemiche, con un organigramma ancora avvolto nel mistero e un logo in fase di revisione. In partenza per il ritiro di Montecatini Alto, i tifosi sperano che questa sia la svolta per ricostruire fiducia e stabilità. Ma i punti interrogativi sul futuro restano profondi, lasciando il club di fronte a una sfida cruciale: riuscire a trasformare il caos in opportunità.

La nuova stagione, per il Livorno, ha preso ufficialmente il via. Nella giornata di oggi, mercoledì 9 luglio, la squadra è infatti partita per il ritiro di Montecatini Alto, dove rimarrà fino a mercoledì 23. I punti interrogativi, tuttavia, sono ancora molti, a partire dalla definizione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Anche Mazzoni sbatte la porta, Livorno nel caos, Esciua a New York; Livorno, Mazzoni verso le dimissioni. Rivolta della tifoseria per il nuovo logo; Amaranto partiti per il ritiro di Montecatini Alto, a salutarli Fernandez.

Caos multe a Livorno, arriveranno solo via Pec o con lo Spid: come funziona - MSN - una copia cartacea dell’atto intero notificato recandosi in uno dei punti di ritiro Send la cui lista è consultabile a ... Secondo msn.com

Livorno, caos rifiuti: i lavoratori di Aamps puliscono l'area del mercato per i cittadini - Leggo.it - Noi chiediamo il ritiro della delibera di giunta sull'avvio della richiesta di concordato preventivo e siamo sicuri di poter dimostrare al tavolo che si può salvare l ... Segnala leggo.it