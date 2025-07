Jannik Sinner in campo con un tutore contro Shelton | si era già visto in mattinata

Jannik Sinner, con un tutore al gomito e determinato a non mollare, ha affrontato Shelton nei quarti di Wimbledon. Nonostante il fastidio dopo una caduta contro Dimitrov, il nostro talento si è mostrato resiliente, allenandosi intensamente con Jacopo Vasamì prima di scendere in campo. La sua tenacia e passione sono il segreto per affrontare ogni sfida. E ora, la partita prosegue...

Jannik Sinner è sceso in campo per affrontare lo statunitense Ben Shelton nei quarti di finale di Wimbledon, portandosi però dietro il fastidio al gomito emerso dopo una caduta in cui era incappato nel turno precedente contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Gli ultimi due giorni sono stati difficili per il numero 1 del mondo, che si è sottoposto a una risonanza magnetica e si è allenato con il giovane Jacopo Vasamì prima di fronteggiare il numero 10 del ranking ATP. Il fuoriclasse altoatesino si è presentato sull’erba londinese indossando un vistoso tutore nero al gomito destro, proprio quello che lo sta facendo tribolare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner in campo con un tutore contro Shelton: si era già visto in mattinata

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - campo - shelton

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Swiatek ha vinto il suo match e quindi libera il Campo 1 per il quarto di finale tra #Sinner e Shelton. Jannik dunque in campo tra non molto. #Wimbledon Vai su X

È previsto per le ore 10.30 inglesi (le 11.30 in Italia) l'ultimo allenamento di Jannik Sinner prima di scendere in campo nel pomeriggio contro Shelton. Sinner ha scelto il 17enne di Roma perché è mancino come Shelton. Dovrebbero palleggiare con lui ci Vai su Facebook

Sinner: test ok, oggi il quarto con Shelton; Wimbledon in diretta, Sinner con il gomito fasciato: Jannik pronto per la sfida a Shelton; Jannik Sinner spazza via i dubbi: sarà in campo nel quarto di finale con Ben Shelton.

Sinner contro Shelton, la diretta: orario e dove vederla in tv e streaming, i precedenti - Oggi, mercoledì 9 luglio, l’azzurro affronta Ben Shelton nei quarti di finale dello Slam londinese. Riporta ilmattino.it

Sinner e Shelton, oggi a Wimbledon 2025 i quarti di finale: quando si gioca e dove vederla in tv - Nel pomeriggio di mercoledì 9 luglio sul Campo 1 di Wimbledon 2025 andrà in scena la sfida tra Sinner e Shelton: in palio c'è la semifinale del torneo londinese ... Secondo vogue.it