Mirano Summer Festival accelera | stasera Nek e poi Britti Mannoia e Tozzi

Il Mirano Summer Festival prende il volo questa sera con un palinsesto imperdibile: Nek, Britti, Mannoia e Tozzi. Dal 2006, questo evento estivo trasforma Mirano in un palcoscenico di musica e emozioni, attirando fan da tutto il Veneto. Organizzato dall’associazione Volare 4.0 e partner prestigiosi, il festival promette serate indimenticabili. Preparati a vivere l’estate con il ritmo e l’energia di grandi artisti!

È entrato nel vivo il Mirano Summer Festival, l'appuntamento estivo che dal 2006 anima la città di Mirano attirando spettatori da tutto il Veneto. Quest'anno il festival - organizzato da associazione Volare 4.0 con DuePunti Eventi, Contatto, Radio Company, Radio Wow e con il patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

