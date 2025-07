Gaia Costa investita e uccisa da turista sulle strisce a Porto Cervo | il disperato gesto per salvarsi

Una tragedia sconvolge la Costa Smeralda: Gaia Costa, 24 anni, è stata investita e uccisa da un turista mentre attraversava le strisce pedonali a Porto Cervo. Un dramma che ha scosso tutta la comunità, lasciando tutti increduli di fronte a un gesto disperato nel tentativo di salvarsi. I dettagli emergono dalle telecamere di sorveglianza, rivelando l’intenso dolore di un evento che richiede giustizia e riflessione.

Un dramma ha scosso la Costa Smeralda e la comunità di Tempio Pausania con la tragica morte di Gaia Costa, 24 anni, investita da un suv mentre attraversava le strisce pedonali in via Aga Khan, Porto Cervo. I fatti e l'intervento dei soccorsi. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13:30 di ieri, quando la giovane, impegnata come baby sitter per la stagione estiva, si stava recando al lavoro. I filmati delle telecamere di sicurezza mostrano chiaramente il disperato tentativo di Gaia di fermare il suv alzando la mano, mentre attraversava sulle strisce. L'autista, una turista tedesca di 40 anni, non si è accorta della sua presenza e l'ha investita.