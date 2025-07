Morta cadendo dal balcone a 13 anni a Piacenza concesso rito abbreviato all'ex accusato di omicidio

Un colpo di scena sconvolge il processo per la tragica morte di una 13enne a Piacenza. Il Tribunale di Bologna ha deciso di concedere il rito abbreviato all'ex fidanzato, riducendo così la pena e permettendo l'acquisizione di importanti deposizioni. Un provvedimento che potrebbe cambiare le sorti del caso e portare a una svolta decisiva. Resta da scoprire quali saranno gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Colpo di scena nel processo per la morte della 13enne di Piacenza caduta da un balcone. Il Tribunale di Bologna ha ribaltato la decisione del Gup e ha concesso il rito abbreviato per l'ex fidanzato 15enne accusato di omicidio, che comporta una riduzione di pena di un terzo in caso di condanna. Al'imputato concesso anche di poter far acquisire le deposizioni dei due consulenti di parte sui risultati dell'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it