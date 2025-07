‘Dora alla ricerca di Sol Dorado’ | un’avventura di crescita coraggio e cuore

Preparati a vivere un’emozionante avventura di crescita, coraggio e cuore con “Dora alla ricerca di Sol Dorado”. Dal 4 luglio su Nickelodeon e Paramount+, questa novità live action inaugura “La Grande Fiesta di Dora”, celebrando 25 anni di magia e innovazione. Un viaggio che non solo emoziona, ma invita anche a riflettere, portando il franchise a nuove vette di narrazione e coinvolgimento. Non perdere l’opportunità di scoprire un mondo di scoperte e sentimenti!

Dal 4 luglio arriva su Nickelodeon e Paramount+ Dora alla ricerca di Sol Dorado, il nuovo live action che segna l’inizio dell’iniziativa La Grande Fiesta di Dora, la più importante espansione del franchise nei suoi 25 anni di storia. Prodotto da Paramount e Nickelodeon, il film si propone come una vera e propria evoluzione narrativa rispetto ai capitoli precedenti e porta con sé non solo l’avventura mozzafiato, ma anche una riflessione profonda sul cambiamento, la perdita e il potere delle relazioni. Nel suo ritorno sul grande schermo, la giovane esploratrice Dora – interpretata da Samantha Lorraine – si presenta in una veste nuova: più matura, più determinata e più consapevole. 🔗 Leggi su Funweek.it

Dora e la ricerca di sol dorado: cast e personaggi del film live-action - Dora e la ricerca del sole Dorado prende vita in un emozionante film live-action che riporta sul grande schermo l'avventura di uno dei personaggi più amati dell'animazione.

