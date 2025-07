Sona Lazise ed Affi dove suona in questo weekend la Al-BBand

Sona Lazise e Affi si preparano a un weekend di pura energia con la Al-B.Band, pronti a infiammare le serate veronesi! Venerdì 11 luglio, il palco del Beef Steak & More di Sona si anima con musica dal vivo convincentemente coinvolgente, grazie a Davide Rossi, Alberto Salaorni e i loro talentuosi musicisti. La festa prosegue sabato sera con altri eventi imperdibili, perché questa estate a Verona il divertimento non si ferma mai!

La Al-B.Band farà ballare e cantare i veronesi con la sua musica dal vivo che non dà respiro. Davide Rossi, Alberto Salaorni ed i loro musicisti, venerdì 11 luglio sono protagonisti al Beef Steak & More di Sona per un dinner show tutto da cantare e ballare a partire dalle 21. La sera dopo sono. 🔗 Leggi su Veronasera.it