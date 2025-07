Cronaca di un giorno di ordinaria follia Cosa è successo a Grok nelle ultime ore

“Dovreste notare una differenza quando fate domande a Grok”, diceva Elon Musk venerdì annunciando gli ultimi aggiornamenti al chatbot di xAI che avrebbero portato a un “significativo miglioramento”. Questo perché il tycoon non era soddisfatto di alcuni responsi. La differenza c’è stata, ma non quella che si immaginava lui. Sono in tantissimi ad aver segnalato le risposte del chatbot, o meglio le rispostacce, che Grok ha dato per qualche ora di martedì prima che l’azienda madre ci rimettesse le mani. Il chatbot aveva rilanciato alcuni luoghi comuni antisemiti collegandoli a un profilo X che aveva identificato come uno dei tanti “radicali di sinistra con cognome ashkenazita”, lo stesso che aveva scritto commenti offensivi sulle vittime delle alluvioni in Texas. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cronaca di un giorno di ordinaria follia. Cosa è successo a Grok nelle ultime ore

