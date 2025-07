Monte Giogo di Villore condanno la violenza dei vandali ma ne comprendo l’esasperazione

Di fronte alle tensioni e alle ingiustizie, le reazioni possono sfociare in episodi di violenza, come accaduto al Monte Giogo di Villore. Mentre condanniamo fermamente questi atti vandalici, è importante anche comprendere le radici di tale esasperazione. L’odio e la frustrazione, se non gestiti, rischiano di alimentare un ciclo distruttivo che danneggia tutti noi. È tempo di riflettere e cercare soluzioni condivise per un dialogo costruttivo.

di Carlo Alberto Pinelli * Anche l’ira per l’ingiustizia può rendere roca la voce – Bertolt Brecht Molti media in questi giorni hanno lanciato indignati anatemi contro un gruppetto di sprovveduti personaggi mascherati, colpevoli di aver aggredito con minacce verbali, qualche spintone e un paio di coltellini tascabili gli addetti di un cantiere che apriva la via all’installazione, a Monte Giogo di Villore, nel Mugello, di un ennesimo gigantesco e devastante impianto di aerogeneratori, alti circa dieci volte il campanile di Giotto. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di precisare il mio e nostro giudizio negativo su una iniziativa così maldestra e inopportuna, troppo simile, per venire anche lontanamente condivisa, alla analoga violenza intimidatoria di cui sono state vittime in tante occasioni molti nostri amici, quando hanno tentato di spiegare ai propri concittadini le gravi contraddizioni, le illusioni bambinesche e i numerosi lati opachi che fanno da corollario all’invasione delle cosiddette energie pulite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Monte Giogo di Villore, condanno la violenza dei vandali ma ne comprendo l’esasperazione

