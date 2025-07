Il giornalista Andrea Covotta cittadino onorario di Fontanarosa.

Il 5 luglio, Fontanarosa ha riconosciuto l’eccellenza conferendo la cittadinanza onoraria a Andrea Covotta, un gesto che celebra il suo spirito imprenditoriale e il suo ruolo come giornalista di rilievo. Un momento che testimonia quanto il talento e la dedizione possano essere fonte di orgoglio comunitario, rafforzando il legame tra cittadini e figure di spicco. La sua storia ci invita a riflettere sull'importanza di valorizzare chi fa grande il nostro territorio.

Il giorno 5 luglio scorso si è tenuto un Consiglio Comunale straordinario a Fontanarosa per conferire la cittadinanza onoraria al dott. Domenico Covotta. In tale circostanza, sono state esplicitate le motivazioni che ci ha spinto il comune conferire tale onorificenza. "Il dottore Covotta rappresenta un esempio di lungimiranza imprenditoriale, e non vi era bisogno della concessione da parte del nostro Consiglio Comunale per riconoscere tali qualità. Ma ciò che più conta per le nostre comunità e che ha dato una svolta al nostro territorio, è stata l'implementazione della clinica Villa Maria, la cui istituzione ha conferito la possibilità di usufruire di tanti servizi a centinaia di concittadini ed avere accesso a trattamenti e visite senza spostarsi a chilometri di distanza.