Rutte ' Cina aumenta le sue forze non per parate militari'

La crescente potenza militare della Cina non si manifesta solo con marce e parate a Pechino, ma rappresenta una sfida concreta che coinvolge anche il teatro indopacífico e l’interesse strategico globale. Con una marina pari agli Usa e 1000 testate nucleari, la Cina accelera i propri piani di rafforzamento, aumentando i rischi per Taiwan e oltre. La visita di Rutte a Berlino sottolinea come queste tensioni influenzino la sicurezza internazionale—prima di un possibile attacco a Taiwan, Xi Jinping dovrà valutare attentamente le conseguenze.

La Cina sta "accrescendo" le sue forze armate, la sua marina è "alla pari" degli Usa e ha ormai " 1000 testate nucleari ": "tutto ciò non avviene per una parata militare a Pechino" ma per usare questa forza, con rischi "sempre maggiori" per Taiwan. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte in visita a Berlino. "Ciò mostra che il teatro dell' Indopacifico è legato a quello nordatlantico ", ha aggiunto. "Prima di attaccare Taiwan Xi Jinping chiamerà senz'altro il suo alleato minore, Vladimir Putin, per chiedergli di tenerci impegnati in Ucraina ", ha ribadito.

Russia e Cina, attacco simultaneo alla Nato e a Taiwan? L'allarme di Rutte: «Così si rischia la terza guerra mondiale». Le parole al NYT - Un quadro inquietante si apre all'orizzonte: il Segretario generale della NATO Mark Rutte ha lanciato un allarme urgente, avvertendo che un attacco simultaneo di Cina e Russia contro Taiwan e le alleanze occidentali potrebbe innescare una crisi globale senza precedenti, rischiando di sfociare in una terza guerra mondiale.

