Scuola Invalsi | scende la dispersione ma gli studenti peggiorano in Italiano e Matematica

Nonostante i progressi nella riduzione della dispersione scolastica, emergono segnali preoccupanti: molti studenti faticano in italiano e matematica, con un terzo di seconda elementare sotto il livello minimo. Tuttavia, l’Inglese tra le medie mostra segni positivi e le competenze digitali si consolidano. È fondamentale affrontare queste criticità per garantire un futuro più equo e preparato. La scuola deve evolversi per rispondere alle nuove sfide e valorizzare ogni talento.

Un terzo degli alunni di seconda elementare non raggiunge il livello base. Alle medie, invece, l’Inglese continua a migliorare. Alle superiori metà non governa i calcoli. Buone le competenze digitali. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Scuola, Invalsi: scende la dispersione, ma gli studenti peggiorano in Italiano e Matematica

In questa notizia si parla di: scuola - invalsi - scende - dispersione

Invalsi, cambiano le modalità di nomina del direttore generale. Decreto scuola approvato al Senato - Un emendamento approvato al Decreto scuola al Senato modifica le modalità di nomina del direttore generale dell'INVALSI.

Nel 2024 la dispersione scolastica in Italia è scesa al 9,8%. È il valore più basso mai registrato: un risultato che parla di passi avanti, considerando che nel 2000 si sfiorava il 25%. Ci stiamo finalmente avvicinando all'obiettivo europeo del 9% fissato per il 203

