Calciomercato Atalanta | Retegui dice sì ad offerta choc dall’Arabia Chiesta cessione cosa manca per chiudere

Il calciomercato dell’Atalanta accelera verso una svolta decisiva: Mateo Retegui ha dato il via libera all’offerta choc dall’Arabia Saudita, ma cosa manca ancora affinché la trattativa si concluda definitivamente? La cessione dell’attaccante sembra ormai imminente, e l’ultima parola spetta agli ultimi dettagli da definire. Riusciranno le parti a trovare l’accordo finale e a ufficializzare il trasferimento? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi.

la trattativa Il futuro di Mateo Retegui sembra ormai scritto e porta in Arabia Saudita. Il calciomercato dell’Atalanta registra un’accelerazione improvvisa e decisiva nella trattativa con l’Al-Qadsiah per la cessione del suo attaccante. Dopo giorni di intense negoziazioni, è arrivata la svolta che potrebbe chiudere l’operazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Atalanta: Retegui dice sì ad offerta choc dall’Arabia. Chiesta cessione, cosa manca per chiudere

In questa notizia si parla di: arabia - calciomercato - atalanta - retegui

Calciomercato Juve, l’Arabia e la Turchia sfidano i bianconeri per due grandi obiettivi: quell’aspetto può facilitare i club esteri. Novità importanti - Calciomercato Juventus: l’Arabia Saudita e la Turchia si preparano a sfidare i bianconeri per accaparrarsi due grandi obiettivi, Victor Osimhen e David Hancko.

Retegui - Arabia: le richieste dell'Atalanta Le news -) https://milanworld.net/threads/retegui-arabia-le-richieste-dellatalanta.152555… #Milan #Retegui #Atalanta #CAlciomercato Vai su X

?STAI ALLA FINESTRA MA POTREBBE ESSER CHIUSA CALCIOMERCATO - David-Juve fatto, Rovella-Inter da verificare e... dove andranno Retegui, Lucca, etc? ?Simo Chiarion Siamo entrati nel momento topico della costruzione delle rose per l'immine Vai su Facebook

Calciomercato Atalanta, Retegui verso l'Arabia Saudita? In pole Daghim del Salisburgo; Follie per Retegui dall'Arabia: l'offerta per cartellino e ingaggio è pazzesca!; Retegui lascia l'Atalanta? L'interesse del Milan, l'offerta dall'Arabia e la posizione del club sulla cessione dell'attaccante.

Retegui dice sì all'Al Qadsiah: convinto dalla famiglia e da 80 milioni in quattro anni. L'Atalanta vuole 60 milioni - Incassato il primo ok dal bomber classe 1999, la società della Saudi Pro League sta lavorando ora per arrivare all'intesa con la Dea, ma la distanza non è importante e nelle prossime ore può arrivare ... Scrive calciomercato.com

Atalanta: Retegui se ne va in Arabia per 60 milioni - È andato così in porto l’affare che porterà l’attaccante nerazzurro in Arabia con un contratto presumibilmente di tre ... Come scrive ecodibergamo.it