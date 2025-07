Per la sua ultima collezione da Balenciaga Demna ha chiesto aiuto anche ai sarti napoletani

Un addio ormai imminente, Demna sorprende ancora una volta, dimostrando quanto la sua visione innovativa abbia lasciato un segno indelebile nel mondo della moda. Per la sua ultima collezione Balenciaga, ha coinvolto persino i maestri sarti napoletani, unendo tradizione e avanguardia in un mix sorprendente. Questa passerella non è solo una sfilata, ma un simbolo di passaggio, di emozioni e di un’eredità che continuerà a influenzare il settore.

Per commentare la 54ÂŞ sfilata Couture di Balenciaga, l’ultima di Demna alla direzione creativa della Maison, bisogna partire dalla fine. Dopo che Eliza Douglas ha finito il suo giro nel salone di Avenue George V, Demna fa qualcosa di inaspettato: esce e si concede un ultimo giro di applausi prima di rientrare nel backstage e abbracciare la modella che l’ha accompagnato in questi dieci anni di direzione creativa da Balenciaga. Pur trattandosi di un rito piuttosto comune, in decine di sfilate alla guida della Maison, Demna non era mai uscito a salutare il pubblico. Basterebbe questo per darvi un’idea dell'importanza di quanto appena accaduto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Per la sua ultima collezione da Balenciaga Demna ha chiesto aiuto anche ai sarti napoletani

In questa notizia si parla di: demna - ultima - balenciaga - collezione

L’ultima capsule di Demna per Balenciaga è con Britney Spears - mondo della musica e dello spettacolo, celebrando l'energia e la ribellione che Britney ha incarnato.

Apre oggi la mostra che racconta i dieci anni di Demna da Balenciaga: ecco come iscriversi Vai su Facebook

Titoli di coda. L’ultima sfilata Balenciaga firmata Demna; Per la sua ultima collezione da Balenciaga Demna ha chiesto aiuto anche ai sarti napoletani; Demna Gvasalia: «L’ultimo show di Balenciaga sarà molto concettuale».

Titoli di coda. L’ultima sfilata Balenciaga firmata Demna - Il designer georgiano saluta ufficialmente la maison con un défilé d'addio ricco di muse, star e volti noti. iodonna.it scrive

Balenciaga Couture, addio con cinismo glam - E davanti ai tanti friends&family invitati, ricorda che è stato proprio lui a riportare la Couture nel mar ... Lo riporta style.corriere.it