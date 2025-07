Arezzo parte la campagna abbonamenti Ecco quanto costa andare allo stadio

Appartenenza e passione, un modo per vivere insieme ogni emozione. La campagna abbonamenti 2025/26 dell'Arezzo, intitolata "Nella stessa direzione", invita tifosi e cittadini a rafforzare il legame con la squadra, rendendo ogni partita un momento di unità e orgoglio condiviso. Abbonarsi non è solo un atto sportivo: è una scelta di cuore, un gesto che fa sentire tutti parte di una grande famiglia.

"Nella stessa direzione" è lo slogan della campagna abbonamenti 202526. L'Arezzo l'ha lanciata oggi, presentandola come un modo per riaffermare il legame profondo che unisce la squadra, la città e i suoi tifosi. "Abbonarsi - si legge nella brochure - non è solo un atto sportivo: è una scelta di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

