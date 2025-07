Jasmine Paolini scivola a Wimbledon ma resta in top-10 | la nuova classifica

Jasmine Paolini ha vissuto un’amara sconfitta a Wimbledon, uscendo al secondo turno dopo una battaglia avvincente contro Kamilla Rakhimova. Nonostante il passo falso sull’erba londinese, la tennista toscana mantiene il prestigioso status di top 10 nel ranking WTA, dimostrando la sua costanza e determinazione. La 29enne si era...

Jasmine Paolini ha salutato prematuramente Wimbledon, venendo sconfitta dalla russa Kamilla Rakhimova al secondo turno con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4. La tennista italiana non è riuscita a replicare l’atto conclusivo raggiunto lo scorso anno nel terzo Slam della stagione e naturalmente lo stop anticipato sull’erba londinese ha avuto una pesante ripercussione sul ranking WTA, visto che la toscana perderà ben quattro posizioni. La 29enne si era presentata sui sacri prati da numero cinque del mondo, mentre da lunedì 14 luglio occuperà il nono posto nella graduatoria internazionale con 3.576 punti all’attivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini scivola a Wimbledon, ma resta in top-10: la nuova classifica

In questa notizia si parla di: jasmine - paolini - wimbledon - scivola

Jasmine Paolini ribalta Shnaider con l’aiuto di Sara Errani agli Internazionali d’Italia 2025 - Jasmine Paolini ha regalato emozioni agli appassionati di tennis, ribaltando il pronostico contro Shnaider agli Internazionali d'Italia 2025.

Jasmine Paolini scivola a Wimbledon, ma resta in top-10: la nuova classifica; Jasmine Paolini fuori a Wimbledon anche nel torneo di doppio; LIVE Cobolli-Djokovic, Wimbledon 2025 in DIRETTA: serve la testa sgombra per provarci.

Jasmine Paolini si separa dal coach Lopez dopo appena 3 mesi: “Ora mi prendo tempo per riflettere” - La notizia della separazione sorprende perché Jasmine, prima di scegliere Lopez, era stata legata per ben 10 anni al precedente coach, Renzo Furlan. Da msn.com

Wimbledon, fuori anche Paolini: “Sconfitta dura da accettare. Ho fatto troppi errori”. Jasmine battuta dalla numero 80 del ranking - Mattia Bellucci invece vola al terzo turno, mentre il match di Luciano Darderi contro la wild card di casa Fery viene interrotto per oscurità dopo due set ... msn.com scrive