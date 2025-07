Skibidy Boppy arriva anche a Milano | ecco cos’è il trend che sta monopolizzando TikTok

Sei pronto a scoprire il nuovo fenomeno che sta conquistando Milano e il mondo digitale? Il trend “Skibidi Boppy”, nato su TikTok e ora esploso anche nella città meneghina, sta monopolizzando l’attenzione di milioni di utenti. Tra reels virali e AI all’avanguardia, questa moda sta rivoluzionando il modo di condividere e creare contenuti online. Ma cosa rende così irresistibile questo trend? Scopriamolo insieme!

A tutti sarà capitato recentemente di imbattersi in Reel su Instagram o video su TikTok creati con l'intelligenza artificiale. Dopo gli " Italian Brainrot ", personaggi irreali creati con l'AI e diventati virali in tutto il mondo, adesso su TikTok sta "dominando" il trend " Skibidi Boppy ". Nei video in cui viene detta questa frase (che non vuol dire nulla), ci sono solitamente due persone che parlano e una fa una domanda all'altra. Dopo aver ricevuto la risposta, la prima esclama "Skibidi Boppy" e poi se ne va. Inizialmente, questo trend "nonsense" aveva come protagonista un Bigfoot che viveva la quotidianità di uno studente del quinto anno del liceo, alle prese con la maturità.