Positano Teatro Festival – Premio Annibale Ruccello | martedì 22 la presentazione a Napoli

Si svolgerà martedì 22 luglio alle ore 11,30 a Napoli, al Museo Ascione in via San Carlo (Angiporto Galleria), la conferenza stampa di presentazione della XXII edizione del Positano Teatro Festival – Premio Annibale Ruccello diretto da Antonella Morea (26, 27 e 28 luglio). Saranno presenti il sindaco di Positano Giuseppe Guida, il consigliere delegato al Turismo Giuseppe Vespoli, il direttore artistico Antonella Morea, la presentatrice attrice Martina Carpi, il moderatore Gianmarco Cesario. Prevista la partecipazione dei premiati e di registi, autori, attori e cantanti. Tre serate per quattro riconoscimenti nella Piazza dei Racconti con la consegna del Premio Annibale Ruccello ad una interprete del teatro nazionale, con l’attribuzione del Premio Gerardo D’Andrea a giovani autori e talenti della scena, e del Premio Pistrice – Città di Positano a un protagonista che ha saputo valorizzare i canti della tradizione popolare, nel solco tracciato dal M° De Simone. 🔗 Leggi su Ildenaro.it