Non possiamo tornare alla giustizia fai da te | tutti i casi che hanno sconvolto l’Italia da Rocca di Papa ad Alessandro Impagnatiello

La spirale della vendetta e della giustizia fai da te sta scuotendo l’Italia, dal caso di Rocca di Papa a quello di Alessandro Impagnatiello. Questi tragici episodi evidenziano il bisogno di affidarsi alle istituzioni, invece di ricorrere alla vendetta personale, che rischia di alimentare un ciclo senza fine di violenza e sfiducia. È tempo di riflettere sulla nostra società e sulla forza del diritto per garantire sicurezza e giustizia a tutti.

Un'esecuzione in piena regola per vendicare la morte del figlio. Un caso terribile di giustizia privata, o fai da te, quello di Rocca di Papa. Che però divide il Paese e riaccende il dibattito sulla fiducia degli italiani nel sistema della giustizia. Partiamo dal fatto di cronaca. A Rocca di Papa, non lontano da Roma, ieri Guglielmo Palozzi, 62enne operatore ecologico, ha ucciso a colpi di pistola Franco Lollobrigida, di 35 anni. Il fatto è avvenuto in pieno giorno nella zona dei giardini pubblici.