Associazione Luca Coscioni raggiunte in Umbria le tremila firme per la legge regionale sul fine vita

L'associazione Luca Coscioni ha ottenuto un risultato storico in Umbria: oltre tremila firme in meno di due mesi, fondamentali per presentare la legge regionale «Liberi subito» sul fine vita e il suicidio assistito. Un traguardo che testimonia la crescente sensibilità e il coinvolgimento della comunità. Rilevante anche l'impegno di cittadini, associazioni e attivisti, uniti per promuovere diritto e dignità. Questo successo apre nuove speranze per un dialogo aperto e rispettoso su queste tematiche cruciali.

