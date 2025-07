Una visione di sostenibilità di sfide e strategie per un futuro migliore ai più giovani

Il futuro dei nostri giovani dipende da come affrontiamo le sfide della sostenibilità oggi. Organizzazioni come UNICEF e OCSE ci forniscono dati preziosi sul benessere dei bambini, rivelando progressi ma anche criticità come l’aumento di obesità e disuguaglianze. È ora di riflettere sulle strategie più efficaci per garantire un domani più equo e prospero. Solo così potremo costruire un mondo migliore per le generazioni future.

BOZZA di discussione di Claudio Quintano (*) – Antonella Rocca (**) e Paolo Mazzocchi (**) + assistente Gemini GOOGLE Diverse organizzazioni, come l'UNICEF e l'OCSE, raccolgono dati e pubblicano rapporti sul benessere dei bambini in vari paesi. Questi studi evidenziano diverse aree chiave: Salute Fisica: Si registra un calo della mortalità infantile in quasi tutti i paesi.. Tuttavia, il sovrappeso e l'obesità sono in aumento, con una maggiore incidenza tra i bambini economicamente svantaggiati.. Vengono evidenziati cambiamenti nelle diete, con un maggiore consumo di cibi ultra-processati, e l'impatto del marketing aggressivo di cibo spazzatura.

