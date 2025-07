A Reggio Calabria sta arrivando l' energia dell' Onda Orange

A Reggio Calabria sta per arrivare l’energia dell’Onda Orange, un nuovo progetto civico che promette di portare entusiasmo e novità nel territorio. Lanciato dall’avvocato Massimo Canale, l’evento di presentazione si terrà venerdì 11 alle 18 in piazza Orange, presso la sede di via Crisafi 22/A. Un'occasione imperdibile per scoprire come questa iniziativa possa davvero fare la differenza, dando nuova voce alla comunità reggina.

Reggio, Canale lancia Onda Orange: “Diamo voce ai giovani e al diritto di restare” - "La sfida sarà quella di dare concretezza ai macro temi del lavoro, turismo, cultura, legalità e decoro urbano, inquadrandoli all’interno della cornice della restanza" ... Si legge su citynow.it