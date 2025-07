Lotta alla zanzara tigre distribuzione gratuita prodotti larvicidi

Per contrastare efficacemente la diffusione della zanzara tigre, il Comune di Parma ha deciso di offrire ai cittadini un aiuto concreto: la distribuzione gratuita di 900 confezioni di prodotti larvicidi a partire dal 21 luglio presso l’Officina Sociale. Un’opportunità per contribuire alla tutela della salute pubblica e rendere le aree private più sicure. Approfittatene e unisciti a questa iniziativa di prevenzione, perché insieme possiamo fare la differenza nella lotta alle fastidiose zanzare.

