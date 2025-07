C' è un caso di Chikungunya in città | da domani la disinfestazione

Un nuovo caso di chikungunya, importato dall'estero, ha scosso la nostra città, attivando immediatamente l’allerta sanitaria. Per tutelare la comunità e prevenire la diffusione, da giovedì 10 luglio partiranno interventi straordinari di disinfestazione nelle zone coinvolte. È fondamentale collaborare e seguire le indicazioni delle autorità per garantire un ambiente più sicuro e protetto per tutti.

Un caso confermato di Chikungunya importato dall'estero ha attivato l'allerta sanitaria in città. A seguito della segnalazione giunta da ATS Brescia, il Comune ha disposto un piano straordinario di disinfestazione anti-zanzare, che coinvolgerà, a partire da giovedì 10 luglio, le zone di via San. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

