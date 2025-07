Gruppo Cosmo festeggia i 65 anni e annuncia la nascita di una Fondazione

Il Gruppo Cosmo si appresta a celebrare un traguardo straordinario: 65 anni di successi nel settore delle costruzioni, demolizioni e smaltimento rifiuti. L’evento del 5 luglio ha visto la partecipazione di illustri ospiti istituzionali, sottolineando l’importanza della nostra realtà nel panorama industriale. E non finisce qui: in occasione di questa ricorrenza speciale, annunciamo con entusiasmo la nascita di una nuova fondazione, simbolo di impegno e futuro sostenibile per tutta la comunità .

Gruppo Cosmo, azienda di Noale operativa nei settori delle costruzioni, demolizioni e smaltimento rifiuti, ha festeggiato i 65 anni di attivitĂ . L'evento si è svolto il 5 luglio e ha raccolto diversi ospiti istituzionali - l’assessore regionale Francesco Calzavara, Elena Bonafè di Confindustria. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

