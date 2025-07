ROH Supercard of Honor 2025 – Preview

Dopo un lungo silenzio, la Ring of Honor torna a splendere sui nostri schermi con l’attesissimo Supercard of Honor 2025. L’Easports Stadium di Arlington, Texas, si prepara ad accogliere un evento che promette emozioni e sfide epiche, riportando in auge l’onore e il valore di questa leggendaria promotion. Pronti a scoprire tutte le anteprime e i match clou? Immergiamoci insieme nel cuore di questa grande serata!

E’ passato tanto tempo da quando la Ring of Honor è stata soggetto di attenzioni importanti su queste pagine. Un tempo troppo lungo che deve finire. Su Zona Wrestling si torna a parlare di onore, di un vecchio leone che non vuole abbandonarsi alla fatica, di una leggenda che deve sopravvivere. Supercard of Honor, dall’Easports Stadium di Arlington, Texas. Buona lettura a tutti. I i ONE ON ONE MATCH Lee Moriarty (c) (wShane Taylor) vs Blue Panther in a Pure Rules Match for the ROH Pure Championship Dopo l’incontro svoltosi a Global Wars, questo sa tanto di premio a Blue Panther. Ha grande merito, infatti, salire sul Ring con quell’età, e dopo aver dimostrato di potercela ancora fare, la dirigenza ne approfitta per regalargli un altro Match importante e per far risaltare con un nome importantissimo, storico, la sua collaborazione con la CMLL. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - ROH Supercard of Honor 2025 – Preview

