Essere o non essere Carabiniere | la domanda che si pone ciascun carabiniere quando deve assolvere senza se e senza ma alla sicurezza del cittadino e dello Stato

Essere o non essere carabiniere: questa è la domanda che si pongono i valorosi uomini in uniforme quando devono garantire la sicurezza di cittadini e Stato, spesso sotto pressione. Quando decidono di essere Carabinieri, il loro impegno è totale, ma cosa succede quando le circostanze sfidano le aspettative? Il caso Ramy Elgaml mette in luce le difficoltà e i dilemmi etici che accompagnano questa scelta di vita, portando a riflettere sui limiti e le responsabilità di chi indossa l’uniforme.

E quando il Carabiniere sceglie di essere Carabiniere, come sicuramente avviene nel 99,9% delle varie esigenze operative, ecco che scattano i guai se qualcosa non va come vorrebbe il mainstream Le decisioni adottate dal PM sul caso della morte di Ramy Elgaml, secondo cui anche il Carabiniere. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Essere o non essere Carabiniere": la domanda che si pone ciascun carabiniere quando deve assolvere, senza se e senza ma, alla sicurezza del cittadino e dello Stato

