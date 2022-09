Conte ormai dà i numeri: “Nel 2018 abbiamo realizzato l’80% del programma” (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set – Se Giuseppe Conte fosse una percentuale sarebbe l’80%. Percentuale ovviamente farlocca, come gran parte delle dichiarazioni dell’ex-presidente del Consiglio, ora focalizzato nell’imprimere numeri a caso di programmi egualmente casuali che durante i suoi governi sarebbero stati rispettati. Conte e l’80% del programma Nelle ultime settimane Conte non fa altro che ciarlare di un presunto 80% del programma politico che sarebbe stato rispettato. Quale non si sa, tra l’altro, considerata la differenza netta in termini ideologici dei due governi da lui presieduti. L’ex-premier ne aveva già parlato all’Aria che tira diversi giorni fa, per poi ripetersi a Quarta Repubblica, come riportato da Tgcom24: “abbiamo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set – Se Giuseppefosse una percentuale sarebbe. Percentuale ovviamente farlocca, come gran parte delle dichiarazioni dell’ex-presidente del Consiglio, ora focalizzato nell’imprimerea caso di programmi egualmente casuali che durante i suoi governi sarebbero stati rispettati.delNelle ultime settimanenon fa altro che ciarlare di un presunto 80% delpolitico che sarebbe stato rispettato. Quale non si sa, tra l’altro, considerata la differenza netta in termini ideologici dei due governi da lui presieduti. L’ex-premier ne aveva già parlato all’Aria che tira diversi giorni fa, per poi ripetersi a Quarta Repubblica, come riportato da Tgcom24: “...

