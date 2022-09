Teresat73540673 : Massimo Bochicchio, la moglie Arianna Iacomelli: «Aveva attacchi di pressione bassa: sono sicura, è morto per un ma… -

ilmessaggero.it

Dopo quasi tre mesi dal tragico incidente stradale in cui è morto carbonizzato , la mogliesfata finalmente la leggenda di chi crede detenga un 'tesoro' segreto lasciatole dal ...L'architetto Achille Salvagni, ad esempio, riferisce nella sua denuncia - querela ai pm dell''elevato tenore di vita' del broker e della moglie, 'risultando proprietario o locatario ... Arianna Iacomelli, moglie di Bochicchio: «Non ho nulla per vivere, sbloccate i miei conti» «Non sono scappata con alcun malloppo. Sono rimasta senza una lira. Vivo grazie all’aiuto degli amici. Per questo motivo rivoglio i miei risparmi: sono il frutto di 30 anni ...«Sono tanti gli aspetti ancora da chiarire e per i quali non mi sento di poter dire molto. Quello che so è che mio marito si è sentito male, è morto per ...