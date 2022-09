Almanacco del 15-09-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 settembre 2022)del giorno giovedì 15 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la Beata Maria Vergine Addolorata in Maria dell’ebraico Miriam probabilmente in origine egizia il significato di amata o Amore il proverbio ci dice a settembre Chi è esperto non viaggia mai scoperto sono nati oggi Agatha Christie Fausto Coppi Gianmarco Pozzecco e noi andiamo a salutare i nostri nati nati di oggi che veramente particolare però vabbè sì abbiamo la nostra Stefania salutiamo ti Fania Marzia Marialuisa Roberta Michele buon compleanno a ciascuno di voi per la giornatadi oggi e poi i più rapidi come sempre che ci hanno raggiunto e andiamo subito subito a vedere i messaggi di prima mattina che arrivano nostra sarà sempre in onda sempre pronta Nunzia e Greta Buona giornata salutiamo anche anche Claudio anche Roberto Romina Buona giornata anche a te e noi siamo ...