SonDandelion : chissà perchè mi viene in mente subito Casini... lo specialista degli xxxx forni diversi.. e poi quand'è che ci son… - lifestyleblogit : Elezioni, Forni (Anmil): 'In programmi partiti quasi nulla su sicurezza su lavoro, solo proclami' - -

Adnkronos

"Un po' ce lo aspettavamo - continua- un po' no. Ce lo aspettavamo perché da sempre il tema della sicurezza sul lavoro non ha mai avuto un appeal propagandistico. Un po' no, perché dopo i ...Preordina oggi su il nuovo Apple Watch Ultra 'Un po' ce lo aspettavamo - continua- un po' no. Ce lo aspettavamo perché da sempre il tema della sicurezza sul lavoro non ha mai avuto un appeal ... Elezioni, Forni (Anmil): "In programmi partiti quasi nulla su sicurezza su lavoro, solo proclami" Michele Santoro, decano dei giornalisti, ospite del talk politico “diMartedì” su La7, martedì 13 settembre, ha rivelato di essere nel 40% di italiani indecisi in vista delle elezioni del 25 ... a ...(Adnkronos) - "Sulla sicurezza sul lavoro nei punti programmatici dei partiti che concorrono alla competizione elettorale del 25 settembre dobbiamo dire che non c’è quasi nulla. Oltre ai soliti procla ...