**Usa: ad agosto inflazione rallenta all'8,3%, sopra stime** (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set.-(Adnkronos) - Ad agosto nuovo leggero incremento congiunturale per l'inflazione negli Stati Uniti, l'indice Cpi dei prezzi al consumo è aumentato infatti dello 0,1 sul mese precedente: tuttavia su base annua il dato riportato dal Bureau of Labor Statistics fa scendere la crescita dei prezzi all'8,3% dall'8,5% di luglio. Il dato è tuttavia superiore al +8,1% stimato dagli analisti Quanto all'inflazione 'core' - ovvero l'indice depurato di cibo ed energia - si attesta al 6,3% su base annua. rallenta anche la corsa dei prodotti energetici con un'inflazione annua al 23,8%, minore rispetto al +32,9% registrata a luglio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set.-(Adnkronos) - Adnuovo leggero incremento congiunturale per l'negli Stati Uniti, l'indice Cpi dei prezzi al consumo è aumentato infatti dello 0,1 sul mese precedente: tuttavia su base annua il dato riportato dal Bureau of Labor Statistics fa scendere la crescita dei prezzi all'8,3% dall'8,5% di luglio. Il dato è tuttavia superiore al +8,1% stimato dagli analisti Quanto all''core' - ovvero l'indice depurato di cibo ed energia - si attesta al 6,3% su base annua.anche la corsa dei prodotti energetici con un'annua al 23,8%, minore rispetto al +32,9% registrata a luglio.

VitoLops : Inflazione Usa ad agosto all'8,3%, in calo rispetto all'8,5% precedente ma più alta delle stime (8,1%)...Reazione a… - matteodipaolo89 : RT @francelenzi: Cala l'inflazione Usa, ma meno delle attese. +8,3% a agosto contro +8.5% di luglio (le attese erano per +8,1%). - francelenzi : Cala l'inflazione Usa, ma meno delle attese. +8,3% a agosto contro +8.5% di luglio (le attese erano per +8,1%). - infoiteconomia : Morning Bell: attesa per il dato dell'inflazione negli Usa di agosto - ilgiga : L'inflazione Usa è vista diminuire ad agosto per il secondo mese consecutivo all'8,1% anno su anno. Non cambierà la… -