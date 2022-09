Rifinitura in vista di Rangers-Napoli: notizia ufficiale su Lozano (Di martedì 13 settembre 2022) AGGIORNAMENTO 13:30 – Il Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report allenamento e ha comunicato che Lozano svolgerà nel pomeriggio allenamento personalizzato in palestra e in campo: confermata la sua assenza per il match di domani. In questi istanti il Napoli sta svolgendo al Konami Training Center di Castel Volturno la consueta Rifinitura di vigilia alle partite. Spalletti è al lavoro per permettere alla squadra di affrontare al meglio l’impegno di Champions League contro i Glasgow Rangers. Il match era inizialmente in programma per oggi, ma in seguito alla morte della Sovrana d’Inghilterra, la Regina Elisabetta II, l’appuntamento è stato spostato a domani. Rifinitura Napoli Lozano non si ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 13 settembre 2022) AGGIORNAMENTO 13:30 – Il, attraverso il proprio sito, ha pubblicato il report allenamento e ha comunicato chesvolgerà nel pomeriggio allenamento personalizzato in palestra e in campo: confermata la sua assenza per il match di domani. In questi istanti ilsta svolgendo al Konami Training Center di Castel Volturno la consuetadi vigilia alle partite. Spalletti è al lavoro per permettere alla squadra di affrontare al meglio l’impegno di Champions League contro i Glasgow. Il match era inizialmente in programma per oggi, ma in seguito alla morte della Sovrana d’Inghilterra, la Regina Elisabetta II, l’appuntamento è stato spostato a domani.non si ...

