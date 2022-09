Dzeko e Dumfries, l'Inter vince sul campo del Viktoria Plzen (Di martedì 13 settembre 2022) L?Inter sembra aver messo alle spalle il periodo difficile. Dopo aver battuto il Torino in campionato, i nerazzurri vincono anche in Champions contro il Viktoria Plzen. In Repubblica Ceca... Leggi su ilmattino (Di martedì 13 settembre 2022) L?sembra aver messo alle spalle il periodo difficile. Dopo aver battuto il Torino in campionato, i nerazzurri vincono anche in Champions contro il. In Repubblica Ceca...

Inter : Contropiede perfetto: assist di Dzeko, Dumfries non sbaglia ?? - FBiasin : Le scelte di #Inzaghi funzionano, l’#Inter fa il suo dovere: bravo #Dzeko, bravo #Brozovic, bravo #Dumfries, attent… - MarisciaFox : RT @Inter: Contropiede perfetto: assist di Dzeko, Dumfries non sbaglia ?? - fishtrenado : RT @Inter: Contropiede perfetto: assist di Dzeko, Dumfries non sbaglia ?? - FcInterNewsit : Viktoria Plzen-Inter, le pagelle - Dumfries go to guy, Acerbi governa. Dzeko, che ti hanno fatto? -