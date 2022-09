13 settembre … (Di martedì 13 settembre 2022) Gli eventi datati 13 settembre Due giorni fa il ricordo di Gian Casoni, ieri quello di Mario Frustalupi. Anche oggi nella storia della Lazio si ricorda un anniversario: il centenario dalla nascita di Marco Brandolin, portiere biancoceleste nella stagione 1948-’49. In Serie A difese anche i pali dell’Udinese. Il 13 settembre 2002 si spegneva per una leucemia fulminante Fabrizio Gorin, che con il Torino festeggiò lo scudetto del ’76 (12 presenze). Esordì nel massimo campionato con la maglia del Vicenza contro il Genoa, il 28 ottobre di quarantanove anni fa: dopo tre annate con la casacca granata si trasferì a Pegli. Del Grifone fu anche allenatore in seconda: nel 2014 veniva piazzato al 51° posto tra i 100 rossoblù di sempre in una classifica stilata da Simone Arveda sul Guerin Sportivo. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da ... Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 13 settembre 2022) Gli eventi datati 13Due giorni fa il ricordo di Gian Casoni, ieri quello di Mario Frustalupi. Anche oggi nella storia della Lazio si ricorda un anniversario: il centenario dalla nascita di Marco Brandolin, portiere biancoceleste nella stagione 1948-’49. In Serie A difese anche i pali dell’Udinese. Il 132002 si spegneva per una leucemia fulminante Fabrizio Gorin, che con il Torino festeggiò lo scudetto del ’76 (12 presenze). Esordì nel massimo campionato con la maglia del Vicenza contro il Genoa, il 28 ottobre di quarantanove anni fa: dopo tre annate con la casacca granata si trasferì a Pegli. Del Grifone fu anche allenatore in seconda: nel 2014 veniva piazzato al 51° posto tra i 100 rossoblù di sempre in una classifica stilata da Simone Arveda sul Guerin Sportivo. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da ...

mengonimarco : Tutti i miei ricordi il nuovo singolo da MATERIA (PELLE) Disponibile da venerdì 16 settembre e ora in PRE SAVE &… - Mov5Stelle : Energia libera per tutti, rinnovabili, comunità energetiche, Superbonus 110% strutturale, protezione dell'ambiente.… - IlContiAndrea : Esce venerdì 16 settembre #Tuttiimieiricordi di Marco Mengoni. Il brano è scritto da Marco Mengoni, Alessandro La C… - icittadini : Venerdì 16 settembre si apre ufficialmente la 61a Festa del Vino del Monferrato Unesco - angiuoniluigi : RT @direpuntoit: 'L'Ue spegne la luce'. Questa e altre notizie in #primapagina sui giornali del #13settembre. Leggi la nostra #rassegnastam… -