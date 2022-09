Charles Leclerc, guai con i regimi di Safety Car a Monza (Di lunedì 12 settembre 2022) No, non è stato un finale da sogno per Charles Leclerc nel Gran Premio d’Italia andato in scena nella giornata di ieri. Il monegasco, partito dalla pole position a Monza, non è riuscito a salire sul gradino più alto del podio accontentandosi di un secondo posto alle spalle del campione del mondo di Red Bull Max Verstappen. Il numero sedici della Ferrari è incappato in guai con i regimi di Safety Car: la prima volta è successo con la Virtual che si è “dileguata” nel momento in cui il Cavallino Rampante aveva deciso di richiamare ai box il proprio pilota e la seconda volta, definita “frustrante” dallo stesso protagonista, ha regalato la vittoria in parata all’olandese restando in pista fino all’ultimo giro. Le parole di Charles Leclerc: “Siamo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) No, non è stato un finale da sogno pernel Gran Premio d’Italia andato in scena nella giornata di ieri. Il monegasco, partito dalla pole position a, non è riuscito a salire sul gradino più alto del podio accontentandosi di un secondo posto alle spalle del campione del mondo di Red Bull Max Verstappen. Il numero sedici della Ferrari è incappato incon idiCar: la prima volta è successo con la Virtual che si è “dileguata” nel momento in cui il Cavallino Rampante aveva deciso di richiamare ai box il proprio pilota e la seconda volta, definita “frustrante” dallo stesso protagonista, ha regalato la vittoria in parata all’olandese restando in pista fino all’ultimo giro. Le parole di: “Siamo ...

