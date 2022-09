Campobasso, liberata una donna ridotta in schiavitù dal fratello: rinchiusa per 22 anni in una stanza senza riscaldamento (Di lunedì 12 settembre 2022) Ventidue anni rinchiusa in una stanza senza riscaldamento. Questa mattina i carabinieri di Bojano (Campobasso) hanno liberato una donna di 67 anni, che dal 2000 è stata ridotta in schiavitù dal fratello e dalla cognata. Le indagini dei Carabinieri sono iniziate qualche mese fa, in seguito a una segnalazione. Dopo un sopralluogo dell’abitazione, gli agenti hanno constatato la drammaticità della vicenda e accompagnato la donna in caserma. Rassicurata dai carabinieri che non sarebbe più tornata in quella stanza, la donna ha denunciato oltre vent’anni di privazioni e abusi, sia fisici che psicologici. «La resilienza della ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 settembre 2022) Ventiduein una. Questa mattina i carabinieri di Bojano () hanno liberato unadi 67, che dal 2000 è stataindale dalla cognata. Le indagini dei Carabinieri sono iniziate qualche mese fa, in seguito a una segnalazione. Dopo un sopralluogo dell’abitazione, gli agenti hanno constatato la drammaticità della vicenda e accompagnato lain caserma. Rassicurata dai carabinieri che non sarebbe più tornata in quella, laha denunciato oltre vent’di privazioni e abusi, sia fisici che psicologici. «La resilienza della ...

